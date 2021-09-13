Mavi kategorideki Kars’ta denetimler sıklaştırıldı

Türkiye'de risk haritasında göre, mavi kategori ile düşük riskli iller arasında yerini alan Kars’ta, denetimler sıkı bir şekilde sürüyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, işyerleri ve marketlerde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması yönünde uyarı yapıldı.

Ekipler yaya olarak yaptıkları denetimlerde maskesiz dolaşan vatandaşları de maske takma yönünde uyardı.

Kars’ın mavi kategoride kalması için herkese görev düştüğü hatırlatan ekipler denetimlerini sürdürecek.

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