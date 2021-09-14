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Destici: "Yılın başından bu yana BBP’nin üye sayısı yüzde 130 arttı" Destici, BBP Kars İl Başkanlığı’nın açılışını yaptı

İHA

Destici: "Yılın başından bu yana BBP’nin üye sayısı yüzde 130 arttı" Destici, BBP Kars İl Başkanlığı’nın açılışını yaptı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP’nin üye sayısının yüzde 130 artığını belirtti.
Destici, Ağustos ayı itibariyle üye sayısını yüzde 51 ile en çok artıran siyasi partinin BBP olduğunu kaydetti.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici partisinin Kars İl Başkanlığı’nın açılışını yaptı.
BBP Kars İl Başkanlığı’nın açılışını yapmak ve bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars’a gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, açılış öncesi esnafı ziyaret etti. Kars İl Başkanı Muhammet Karahal ile birlikte Esnafı ziyaret eden Destici, esnafa hayırlı işler dileyerek, bir süre sohbet etti.
BBP Genel Başkanı Destici, daha sonra partisinin İl Başkanlığı’nın açılışını yaptı.
BBP Kars İl Başkanlığı’nda gazetecilere açıklamalarda bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Esnaflarımız, çiftçilerimiz, hayvan yetiştiricilerimiz başta olmak üzere buradaki STK’larla, toplumun her kesimiyle hem yönetici kadrosu, hem sivil toplumun temsilcileriyle, özellikle Kars halkıyla, Karslı vatandaşlarımızla bir araya gelmek için buradayız. Ben özellikle serhat şehrimiz Ardahan’dan sonra, yine başka bir serhat şehri olan Kars’ta bulunmaktan, Karslı kardeşlerimizle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum” dedi.
Destici, “İnşallah bundan sonra Kars’ta Büyük Birlik Partisi’nin bayrağı, amblemi, daha güçlü bir şekilde dalgalanacak ve diğer şehirlerimizde, Türkiye genelinde şuanda Büyük Birlik lehine esen rüzgar, burada da güçlü bir şekilde esecektir. Biz yılbaşından bu güne kadar üye sayısını yüzde 130 civarında artırmış bir siyasi partiyiz. Yargıtay son üç aylık açıkladığı sonuçlara baktığımız zaman Ağustos sonu itibariyle yine yüzde 51 ile üye sayısını en fazla artıran parti Büyük Birlik Partisidir. Bu hareketlilik, partimize karşı vatandaşlarımızın olan bu teveccüh bugün Kars’ta vücut bulmuş bir şekilde, inanıyorum ki bugün biz yetkilendirmeyi yaptıktan sonra kısa bir süre Kars’ta da yüzlerce, binlerce kardeşimiz Büyük Birlik Partisi’ne üye olacak. İlçe teşkilatlarımız eksik olanlar tamamlanacak. Önümüzdeki günlerde yılbaşına gelmeden Kars’ta güçlü bir şekilde tüm ilçeler ve ilimiz kongresini de gerçekleştirmiş olacaktır” diye konuştu.
Destici daha sonra BBP Kars İl Başkanı Muhammet Karahal’a yetki belgesini teslim etti. Destici, kentte STK’lar bir araya gelecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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