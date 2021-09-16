KAÜ’de Sığırlarda Embriyo Transfer Kursu düzenlenecek

Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Embriyo Teknoloji Derneği ve Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası işbirliği ile ‘Sığırlarda Embriyo Transfer Kursu’ düzenlenecek

Kursu sonunda bütün katılımcılara Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifika verilecek.

Kursta, eğitimler Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyeleri ve Veteriner Embriyo Teknoloji Derneği üyeleri olan Prof. Dr. Yavuz Öztürkler, Prof. Dr. Cihan Kaçar ve Prof. Dr. Savaş Yıldız tarafından verilecek. ABD Teksas’ta bulunan Embriyo Üretim Merkezi TransOva’da Uzman Embriyolog Dr. Carlos Garcia da kursa eğitimci olarak katkı sunacak.

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