Selim Belediyesi sokak hayvanları için barınak yapıyor

Başkan Coşkun Altun, sokak hayvanlarını unutmadı. Altun, sokak hayvanları için barınak projesini hayata geçirdi.

Kars’ın Selim ilçesi Belediye Başkanlığı’nca 4 bin metrekare alan üzerinde ‘Hayvan Barınma Evi’ yapım projesi hayata geçirildi.

İlçe de bulunan sokak köpeklerinin barınma ve yiyecek ihtiyaçların daha düzenli sağlanması ve sokak köpeklerinin her türlü sağlık işlemlerinin da yapılmasına imkan sağlayacak projenin yapımına başlandı. Başkan Coşkun Altın, Hayvan Barınma Evi Projesi’nin hayata geçirildiği bölgeye gelerek burada yapılan çalışmaları yerinde gördü. Başkan Coşkun Altun, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Selim’de cadde ve sokaklarda bulunan sokak köpeklerinin her türlü bakım, tedavi ve yiyecek ihtiyaçlarının daha sağlıklı bir şekilde karşılanacağına dikkat çeken Başkan Altun, sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmalarının söz konusu olmadığını belirtti. Belediye olarak sokak hayvanlarının her türlü sağlık, bakım ve yiyecek ihtiyaçlarını karşıladıklarını hatırlatan Altun, projenin tamamlanmasıyla birlikte sokak hayvanlarına daha sağlıklı ve güvenli bir hizmet vereceklerini kaydetti.

