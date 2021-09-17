Kars’ta hortum anı kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kars’ta yağmur öncesi oluşan hortum korkulu anlar yaşattı. Tekneli köyü üzerinde meydana gelen hortum cep telefonuyla an be an kaydedildi.

Kars merkez Tekneli köyü üzerinde meydana gelen ve yaklaşık 10 dakika süren hortum, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Köyün hemen üstünden geçen hortumu vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti.

Kars’ta meydana gelen hortum nedeniyle bazı evlerde hasar meydana geldiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.