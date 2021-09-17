Kars´ta oluşan hortum görüntülendi

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Volkan KARABAĞ / KARS, (DHA)KARS'ta oluşan hortum yaklaşık 15 dakika sürdü, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentte saat 10.00 sıralarında çıkan fırtına sonrası hortum oluştu. Merkeze bağlı Borluk köyü yakınlarında oluşan hortum, yaklaşık 15 dakika sürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2021-09-17 14:38:29



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