Kars’ta defineciler suçüstü yakalandı

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Kars’ta defineciler kazı yaparken, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan titiz planlama ve takip sonucunda, merkez ilçe mülki sınırları içerisinde şüpheli 6 kişi, izinsiz kazı yaparken suç aletleri ile birlikte suçüstü yakalandı.

Jandarma, definecileri gözaltına alırken, olay yerinde ele geçirilen ve kazı yapmak için kullanılan çeşitli malzemelere el koydu.

Öte yandan kaçak kazı yapan defineciler hakkında adli işlem yapıldı.

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