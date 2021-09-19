Kağızman’da Gaziler Günü Anma Programı düzenlendi

Kars’ın Kağızman ilçesinde Gaziler Günü Anma Programı düzenlendi.
İstiklal Meydanı’nda düzenlenen programa Kağızman Kaymakamı Hamza Türkmen, Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Atatürk anıtına çelenk koyma törenin ardından Saygı duruşu ve akabinde okunan istiklal marşı ile başlayan programda günün anlam ve önemini belirtilen konuşmaların ardından program sona erdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.