DKMP Genel Müdürlüğü’nce Kars’a 400 kınalı keklik gönderildi

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce sürdürülmekte kanatlı av hayvanı tahsis programı kapsamında Kars’a gönderilen 400 Kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Kınalı keklik popülasyonunun çoğalması amacıyla Kars’a gönderilen 400 kınalı keklik doğayla buluştu. 400 kınalı keklik, Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince 16 köyün kırsal alanına köy muhtarlarının katılımıyla doğaya salındı.

Kars DKPM Şube Müdürlüğü’nce doğaya bırakılan Kınalı kekliklerin 3 yıl boyunca avlanmasını yasakladı. Ayrıca Kınalı kekliklerin bırakıldığı bölgeler ava kapatıldı.

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