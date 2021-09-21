Başkan Ertaş: “Çiftçi borçları ertelenmeli”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ertaş: “Çiftçi borçları ertelenmeli”

İHA

Başkan Ertaş: “Çiftçi borçları ertelenmeli”

Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, çiftçi borçlarının ertelenmesi gerektiğini belirtti.
Ertaş, çiftçilerin kuraklıktan doğan zararlarının yanında, bir de krediler ertelenmezse hayvancılık sektörünün Kars’ta yüzde 50, yüzde 60 oranında bir düşüş yaşanacağını kaydetti.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kars Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ertaş, “2021 yılının Mayıs ayında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çiftçilerimize bir müjde verdi. ‘Çiftçi borçları Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankasına olan borçları ertelenecek.” Diye Tarım Bakanlığın hazırlamış olduğu, göndermiş olduğu borç ertelemesi sadece bitkisel üretimi kapsamaktadır. Bitkisel üretim de bölgemizde mevcut değil, hatta Türkiye genelinde yüzde 1, yüzde 2 oranında bir bitkisel üretim kredisi var. Kullandırılan Ziraat Bankalarındaki kredileri ve Tarım Kredi Kooperatiflerine kullandırılan kredilerin yüzde 99’u hayvancılık üzerine, makine, ekipman üzerine olan krediler birkaç tane var traktör alımları, bunlar erteleniyor. Hayvancılıkla alakalı kullandırılmış olan işletme ve yatırımcılık kredilerinin hiç birisi ertelemeye alınmadı” dedi.
Kredilerin ertelenmesiyle ilgili yapmış oldukları girişimlerin şuana kadar sonuç vermediğine dikkat çeken Ertaş, “Bunlarla ilgili bizlerin yapmış olduğu girişimler Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin girişimi ile Tarım bakanımızın bu işle alakalı çalışmalar sonucunda Maliye Bakanlığı’nda bu işle alakalı bir girişim sonuç vermedi. Bizlerin de buradan talebimiz Cumhurbaşkanına, Tarım ve Orman Bakanına ve Maliye Bakanına talebimiz kredi borlarımız biran evvel ertelenmeli, yoksa bu yıl çiftçilerimiz çok sıkıntılı bir geçirecek. Hem kulaklıktan doğan zararlarının yanında bir de krediler ertelenmezse hayvancılık sektörü ilimizde yüzde 50, yüzde 60 oranında bir düşüş yaşayacak. İnsanlar hayvanlarını kesime verecek. Arazileri icralık olacak, evleri icralık olacak, araçları icralık olacak. Buradan uyarıda bulunuyoruz. Kredi borçlarımızı ertelemeleri gerekir. Yoksa çiftçilerimizin hepsi icralık olacak. Ellerindeki mal varlıkları gidecek. Allah göstermesin böyle bir durumda Türkiye hayvancılığı çok büyük bir sekteye uğrayacak. Türkiye genelinde hayvancılıkta yüzde 50’li bir kayıp yaşanacak” diye konuştu.
Hayvancılık sektöründe kayıp yaşanması durumda ithal ete mecbur kalınacağının altını çizen Başkan Adem Ertaş, “İthal ete mecbur kalacağız. Euro, Dolar kuru tavan yapmış durumda bugün dışarıdan et ithal etmeye katlığınız zaman ithal et 5 Euro’dan aşağı değil. Şuanda biz 50 liraya et yiyorsak, kasaba 5 Euro’ya gelse, bunun vergisi sıfır olsa bile kasaba geldiğinde 100 liranın altına düşmeyecek. Arada tüccarın karı olacak. Arada kasabın karı olacak. Tüketiciye 100 liranın altında et verilmeyecek. Kesinlikle biran evvel krediler ertelenmeli, çiftçilere hatta bu krediler yapılanma şeklinde 5 yıl, borçaları faizsiz olarak ertelenmezse bütün çiftçilerimiz batacak. Buradan bakanlıklara uyarıda bulunuyoruz, gerekli yardım ve desteği bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars Çayı'nda balık ölümlerinin nedeni; oksijen yetersizliği
YEREL HABERLER Kars Çayı'nda balık ölümlerinin nedeni; oksijen ...
Arpaçay mendereslerinde sonbahar güzelliği Hazar Denizi’ne dökülen Arpaçay menderesleri havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Arpaçay mendereslerinde sonbahar güzelliği Hazar ...
DKMP Genel Müdürlüğü’nce Kars’a 400 kınalı keklik gönderildi
YEREL HABERLER DKMP Genel Müdürlüğü’nce Kars’a 400 kınalı keklik ...
Kars’ta ot ithalatı masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Kars’ta ot ithalatı masaya yatırıldı
Sarıkamış doğa yürüyüşü turları ile turizmde yeni ivme kazanıyor
YEREL HABERLER Sarıkamış doğa yürüyüşü turları ile turizmde yeni ...
Selim Belediyesi’nde yol çalışmaları hızlandırıldı
YEREL HABERLER Selim Belediyesi’nde yol çalışmaları hızlandırıldı
Sarıkamış’ta 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
Kağızman’da Gaziler Günü Anma Programı düzenlendi
YEREL HABERLER Kağızman’da Gaziler Günü Anma Programı düzenlendi
Kars’ta defineciler suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kars’ta defineciler suçüstü yakalandı
Kars’ta gün batımında gökyüzü kızıla büründü
YEREL HABERLER Kars’ta gün batımında gökyüzü kızıla büründü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.