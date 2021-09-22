Sesi duydular, anne ve yavru kedileri kurtardılar

Kars’ta bir otelin havalandırma sisteminden girerek Çamaşır Kurutma Makinesi’nde yavrulayan anne kedi ve iki yavrusu kurutma makinesinden çıkarılarak güvenli yere taşındı.

Kars’ta bulunan Sapran Deluxe Hotel’e havalandırma sisteminden giren kedi, burada çamaşır kurutma makinesinin içerisinde yavruladı. Kedi seslerini duyan duyarlı otel çalışanları durumu Genel Müdürleri Fatih Uçan’a bildirdi. Çamaşır haneye gelen Uçan, burada yaptıkları incelemede kedinin kurutma makinesinin alt kısmında yavruladığı tespit ederek durumu İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi.

Otele gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat uğraştıktan sonra önce 2 yavru kediyi, ardından da annelerini bulundukları yerden çıkardı.

Kurutma makinesinden çıkarılan anne ve yavru kediler, otel yönetimi tarafından güvenli bir yere taşındı.

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