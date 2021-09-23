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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta “Avrupa Spor Haftası” etkinlikleri düzenlendi

İHA

Kars’ta “Avrupa Spor Haftası” etkinlikleri düzenlendi

“Avrupa Spor Haftası” etkinlikleri, 2330 Eylül tarihleri arasında Kars’ta düzenlenen spor faaliyetleri ve çeşitli aktiviteler kutlandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile AB Başkanlığı himayesinde düzenlenen, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu koordinasyonunda gerçekleştirilen Avrupa Spor Haftası “Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri” temasıyla Kars’ta protokol mensuplarının katılımıyla start aldı. Her yıl olduğu gibi bu yılda 2330 Eylül tarihleri arasında “Aktif ol” (“Be active”) sloganı ile Avrupa çapında gerçekleştirilen spor etkinlikleri, Kars Atletizm Sahasında başladı.
Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlik Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra il genelinde faaliyet gösteren spor kulüpleri ve okullar gösterilerini sundu. Düzenlenen etkinlikte Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan birer konuşma gerçekleştirdi. Ardından Vali Öksüz ve protokol mensupları sahaya inerek tüm branşlarda gösterilerini sunan sporcuların gösterilerine ortak oldu. Protokol mensupları sporcular ile birlikte spor yaptı.
“Spor kültürü, toplumun tüm katman ve kesimlerine yayılmalı”
Düzenlenen etkinlikte konuşan Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan, Avrupa Spor Haftası’nın her yıl 23 30 Eylül tarihleri arasında bütün dünya ile birlikte ülkemizde de çeşitli etkinliklerle kutlanmakta olduğunu hatırlattı. Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesi ve Herkes İçin Spor Federasyonu Koordinasyonunda yürütülen hafta etkinlikleri ile temel olarak amaçlanan sporun hayatımıza kattığı değer in daha iyi fark edilmesi ve spor kültürünün toplumun tüm katman ve kesimleri ve her yaş grubu tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamak olduğunu söyledi. Spor kültürünün toplumun tüm katman ve kesimlerine yayılması gerektiğine vurgu yapan Müdür Aslan, “Hafta boyunca tüm dünyada ve ülkemizde birbirinden farklı sportif faaliyetlerin sosyal medya mecralarında ilgi çekici etkinlik ve kampanyaların yürütülmektedir. Etkinlikler, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda etkinliklerin pandemi kısıtlamaları kapsamında gerçekleştiriliyor. Ulusal herkes için sağlık ve spor günleri teması ile gerçektir gerçekleştirilen etkinliklerin pandemi kısıtları kısıtlılıkları sonrası kontrollü yeni normal hayatımıza renk hareket ve sağlık atmasını diliyoruz. Bizler ilimizin bir spor şehri olması ve her yaştan her hemşerimizin özellikle gençlerimizin sporun vaad ettiği, hatta taahhüt ettiği sağlıklı, zinde ve formda bir beden, disiplin, özgüven ve güzel ahlakın her hali ile şekillenmiş, dingin kendisiyle barışık huzurlu bir ruh halinin sağlayacağı yaşam konforunu gözardı edilmemesi, kıskanmaması bilakis önem ve değer ve gereğinin fark edilmesi, hayatımızın merkezine alınması ile ilgili gayret ve çabaları içerisindeyiz” dedi.
“Spor, sağlıklı yaşam için vazgeçilmez bir aktivasyondur”
Kars Valisi Türker Öksüz de yaptığı konuşmada, sporun, sağlık açısından faydalı, hem ruhsal hem de bedensel yönden kişisel gelişimi destekleyen, kişiyi disiplin altına alan ve sosyalleşmeyi sağlayan aktiviteler bütünü olduğunu söyledi. Sağlıklı yaşam için sporun vazgeçilmez bir aktivasyon olduğunu da dile getiren Vali Öksüz, “Özellikle son yıllarda hantal, stresli ve sağlığımızı etkileyen daha birçok olumsuzluklar içinde olduğumuz yaşantımıza beslenme bozuklukları da eklendiğinde sağlıklı bir yaşam için sporun vazgeçilmez olduğu aşikârdır. Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında, Türkiye’de her yaş ve her cinsten insanımızın spor ve fiziksel aktivite ile bu projenin bir parçası olması hedeflenmektedir. Hemşehrilerimizin hizmetine sunduğumuz bu güzel spor tesisimizden yararlanan, özellikle yürüyüş için buraya gelen çok sayıda vatandaşımızı görmekten büyük memnuniyet duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Avrupa spor haftası vesilesiyle; tüm hemşehrilerimizi sağlıklı bir yaşam için hayatları boyunca sürekli spor yapmaya ve fiziksel aktivitede bulunmaya çağırıyorum. Sporun ve fiziksel aktivitenin herkes tarafından bir yaşam tarzı olarak benimsenmesi temennisiyle tüm vatandaşlarımıza sporla dolu, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyor, saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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