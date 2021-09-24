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Çıldır Gölü kenarındaki kamışlardan saman üretiyorlar

DHA

Çıldır Gölü kenarındaki kamışlardan saman üretiyorlar


Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS´ta saman sıkıntısı çeken vatandaşlar, Çıldır Gölü kıyısındaki sazlık alanda biten 3 metrelik kamışları traktörle biçerek patozla samana çevirdi. Kuraklık sebebiyle tarlalardan istedikleri verimi alamadıklarını belirten besici Dural Taşdemir, "Kışın hayvanlara kamıştan ürettiğimiz samanları vereceğiz" dedi.
Son yılların en kurak yaz mevsimini yaşayan Kars'ta üreticiler, saman problemini, Çıldır Gölü kıyısındaki kamışları samana dönüştürmekle çözdü. Arpaçay ilçesi Taşbaşı köyünde yaşayanlar, kış aylarında hayvanlarının yem ihtiyacını gidermek için Çıldır Gölü kıyısındaki 3-4 metre boyundaki kamışları traktörlere bağladıkları biçerle kesti. Römorkla taşınan kamışlar patozda öğütülerek samana dönüştürülüp depolara konuldu.
Kuraklık sebebiyle tarlalardan istedikleri verimi alamadıklarını, sürekli artan kaba yem fiyatı sebebiyle kamışı samana dönüştürdüklerini ve Kars´ta ilk kez bu üretimi yaptıklarını belirten besici Dural Taşdemir, "Biz buradaki kamışı nasıl değerlendirebiliriz diye düşündük. Traktörle biçilir mi biçilmez mi diye düşündük, sonra baktık biçiliyor. Çıldır Gölü'nün hemen kenarındaki kamışları değerlendirmek istedik. Önceden sulak araziydi, bu sene de kuraklık olması sebebiyle traktörler batmadı, onlarla biçtik topladık. Çok da güzel bir saman çıkıyor. Güneydoğu'dan gelen kilogram fiyatı 1 TL  olan samandan çok daha kaliteli bir saman. Bunları bu şekilde değerlendiriyoruz. Patosda saman haline getirip, hayvanlarımıza yedirmek için bu şekilde bir değerlendirme yaptık ve oldu. Çok güzel bir saman çıkıyor, bu şekilde işler yaptık burada. Kışın hayvanlara kamıştan ürettiğimiz samanları vereceğiz" diye konuştu.
'HAVALAR SOĞUYANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ'
Bu üretimi ilk kez denediklerini anlatan Taşdemir, şunları söyledi:
"Çok eski yıllarda yapıldı mı bilmiyorum. Ben 32 yaşındayım, daha önce hiç böyle bir şey yapılmadı, zaten bu olduğumuz yerler tamamen suydu. İşte 2021 yazında, burada ciddi bir kuraklık oldu. Kuraklık sebebiyle sular çekildi ve traktörler batmadı. Kamış ama yüzde sekseni ot, yeşillik, yaprak. Yani çok kaliteli bir saman çıkıyor, hayvanlar çok iyi yiyor, götürdük denedik. Biraz zahmetli bir iş, bugün ekipmanları burada çalıştıramıyoruz biz. Biçsek 500 ton saman çıkar yani çok ciddi boyutta kamış var burada. Yaklaşık 200 dönümlük arazi burası, büyük bir alan da var. Zahmetli olduğu için, havalar soğuyana kadar ne kadar yapabilirsek, devam edeceğiz. Hem maddi olarak da bize faydası çok. Bu saman çok daha kaliteli. Kendi ihtiyacımızı buradan tamamlamış olduk devam da edeceğiz."DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2021-09-24 14:20:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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