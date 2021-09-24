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Allahuekber Dağları'nda mahsur kalan iki çoban, AFAD ve UMKE ekiplerince kurtarıldı

DHA

Allahuekber Dağları'nda mahsur kalan iki çoban, AFAD ve UMKE ekiplerince kurtarıldı


Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)ARDAHAN'dan sürüleriyle yola çıkan 2 çoban, yoğun kar nedeniyle Allahuekber Dağları´nda mahsur kaldı. AFAD ve UMKE ekipleri, donmak üzere olan çobanları kurtardı.
Ardahan´dan sürüleriyle Iğdır´a gitmek üzere yola çıkan İsa Karasu ve Emrah Şenol, Kars´ın Selim ilçesine bağlı Sarıgün köyü yaylasında yoğun tipi ve kar yağışı sebebiyle mahsur kaldı.  Çobanların telefonla yardım istemesi üzerine jandarma, AFAD, UMKE ve il özel idaresi ekipleri harekete geçti. Ekipler, kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Allahukekber Dağları'nda arama çalışması başlattı. 
İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makinesiyle açtığı yolda çalışmasını sürdüren AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, çobanlar İsa Karasu ve Emrah Şenol´u yaklaşık 2 saat süren arama çalışması sonrası donmak üzereyken buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen Karasu ve Şenol´a yiyecek ve giyecek verildi. Bir süre göçerlerle birlikte kalan ekipler, daha sonra güvenli bölgeye nakillerini sağladı.
Kars İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Şube Müdürü Sabri Yükselen, "Ardahan'dan Iğdır'a gitmekte olan çobanların Allahuekber Dağları'nda kaybolduğu ihbarı geldi. AFAD, UMKE ve jandarma ekipleriyle beraber çobanları bulduk, güvenli alanlara yerleştirdik. Hava şartları müsait olduğunda yollarına devam edecekler. Donmak üzereyken bulduk, elbiseleri ıslaktı, yiyecekleri yoktu onların teminini sağladık, battaniye verdik. Bu gece sorun olmadan sabahlayacaklar" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2021-09-24 22:30:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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