Kars'ta dua için para isteyen sahte din görevlilerine tutuklama



Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)KARS'ın Digor ilçesinde, kendilerini 'din görevlisi' olarak tanıtıp, girdikleri evlerde dua edeceklerini söyleyerek altın ve para isteyen 2 şüpheli, tutuklandı.

Digor'un Bayköy köyünde S.D.'nin evinin kapısını çalan Halil Kaçmaz (47) ve Mehmet Şafi Kızılca (42), Diyarbakır'dan geldiklerini ve 'din görevlisi' oldukları yalanını söyleyip, dua etme bahanesiyle içeri girdi. Şüpheliler, S.D.'den altın ve para talep etti. Bunun üzerine şüphelenen S.D., jandarmaya şikayette bulundu. İhbar üzerine köye giden jandarma ekipleri, Kaçmaz ve Kızılca'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramalarda çeşitli miktarda altın, para, dua kitapları ele geçirildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaçmaz ve Kızılca, çıkarıldıkları mahkemece 'dini inanç ve duyguları istismar ederek dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca 2 şüphelinin de aynı suçtan arandıkları öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2021-09-25 10:50:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.