Ermenistan sınırındaki yaylada mahsur kalan çift kurtarıldı



Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)TÜRKİYE-Ermenistan sınırında, 2 bin 900 metre rakımdaki Kakaç Yaylası'nda tipi nedeniyle mahsur kalan Reşit Tuğ (70) ile eşi Besti Tuğ (67), jandarma, AFAD, UMKE ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kakaç köyünde, 2 bin 900 metre yüksekliğindeki yaylada yaz ayını geçiren Iğdırlı Reşit Tuğ ve eşi Besti Tuğ, evlerine dönmek isterken tipi nedeniyle mahsur kaldı. Çiftin köye dönmemeleri üzerine yakınları, jandarma ve AFAD'dan yardım istedi. Tipi ve sis yüzünden görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü yayladaki 2 kişiyi kurtarmak için jandarma, AFAD, UMKE ve İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu. İl Özel İdaresi'ne ait kepçeyle yaylaya çıkan operatör Yasin Elma, çifti alarak ekiplerin bulunduğu bölgeye indirdi. Yaklaşık 5 kilometre kepçe ile taşınan Tuğ çifti, UMKE ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Çift, daha sonra UMKE aracıyla Kakaç köyü muhtarı Beyzade Şimşir'in evine götürüldü.

Kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür eden Reşit Tuğ, "Araçla çıktık, aniden kar bastırınca tepede mahsur kaldık. Mahsur kaldığımızı yeğenim ekiplere bildirdi, ekipler geldi bizi kurtardı" dedi.

Muhtar Beyzade Şimşir de "Ermenistan sınırında yaylamız mevcut. Göç sezonu gelince yaylalarda kalanlar inmeye başladı ancak yağmur ve kar yağışının etkili olmasıyla bir aile inemedi. Bu tarihte daha önce kar görülmemişti, kar bastırması nedeniyle orada mahsur kaldılar. Köye gelen ekiplerle birlikte mağdur kalan vatandaşları aldık, sağlık kontrolleri yapıldı, durumları iyi" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2021-09-25 11:08:29



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