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Yolcu otobüsünde, bavuldaki uyuşturucuları 'Daxo' buldu

DHA

Yolcu otobüsünde, bavuldaki uyuşturucuları 'Daxo' buldu


Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)KARS'ta, yolcu otobüsünde polis ekiplerince narkotik köpeği 'Daxo' ile yapılan aramada, bavuldaki 23,93 gram toz ve 5,53 gram kubar esrar ele geçirildi.
Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Iğdır kara yolundaki kontrol noktasında yolcu otobüsünü durdurarak, arama yaptı. Otobüsün bagajından indirilen bavulları narkotik köpek 'Daxo' aradı. 'Daxo'nun tepki verdiği bavulu açan polisler, poşet içinde saklanan 23,93 gram toz ve 5,53 gram kubar esrar ele geçirdi. Bavulun sahibi olduğu belirlenen İ.N. (48), savcılık talimatıyla gözaltına alındı. 
 DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2021-09-25 11:46:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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