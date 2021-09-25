Allahuekber Dağları’nda kar ve tipide mahsur kalan iki çoban kurtarıldı

Kars’ta yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi nedeniyle Allahuekber Dağları’nda mahsur kalan iki çoban donmak üzereyken AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kars’ta etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde tipi ve yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Ardahan’dan Iğdır’a sürüsüyle giden İsa Karasu ve Emrah Şenol Allahuekber Dağları eteklerinde bulunan Kars’ın Selim ilçesine bağlı Sarıgün köyü yaylasında yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Çobanları durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler, yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Allahukeber Dağları’nda arama çalışması başlattı.

Ekipler yaklaşık 2 saat süren arama çalışması sonrası İsa Karasu ve Emrah Şenol’u donmak üzereyken buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen çobanlara yiyecek ve giyecek verilirken, ekipler çobanları güvenli bölgeye nakillerini sağladı.

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