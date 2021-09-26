Kars'ta köpek dövüştürüp, bahis oynayan 41 kişi yakalandı

Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)KARS'ın Selim ilçesinde köpek dövüştürüp, bahis oynayan 41 kişi yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, Kabahatler Kanunu'na göre de para cezası uygulandı.
İlçeye bağlı Benliahmet köyünde bahis amaçlı Kangal cinsi köpek dövüşü ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Yakalanan 41 kişi hakkında 'köpek dövüşü yaptırma' ve 'bahis oynama, oynatma' suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Bu kişilere Kabahatler Kanunu'na göre de para cezası verildi. Dövüştürülen köpeklerin çalıntı olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2021-09-26 13:07:44
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