Sarıkamış'ta akbabalar görüntülendi

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Kars’ta, akbabalar leş yerken görüntülendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde görüntülenmesi en zor olan ve leşler ile kemikleri temizleyerek, doğaya büyük katkı sağlayıp, adeta doğanın çöpçüsü olan "akbabalar" karınlarını doyururken kameralara yansıdı.

Sarıkamış ilçesinde leş üzerinde birbirleriyle kavga ederek karınlarını doyurmaya çalışan akbabalar İHA kameralarınca anbean kaydedilirken, akbabalar karınlarını doyurduktan sonra uçarak gözlerden kayboldu.

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