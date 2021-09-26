Sarıkamış'ta akbabalar görüntülendi

Kars’ta, akbabalar leş yerken görüntülendi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde görüntülenmesi en zor olan ve leşler ile kemikleri temizleyerek, doğaya büyük katkı sağlayıp, adeta doğanın çöpçüsü olan "akbabalar" karınlarını doyururken kameralara yansıdı.
Sarıkamış ilçesinde leş üzerinde birbirleriyle kavga ederek karınlarını doyurmaya çalışan akbabalar İHA kameralarınca anbean kaydedilirken, akbabalar karınlarını doyurduktan sonra uçarak gözlerden kayboldu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.