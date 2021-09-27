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Kars’ta kazlar sofralara pahalı gelecek Artan fiyatlar vatandaşları kendi kazlarını üretmeye yönlendirdi

İHA

Kars’ta kazlar sofralara pahalı gelecek Artan fiyatlar vatandaşları kendi kazlarını üretmeye yönlendirdi

Türkiye’de kaz yetiştiriciliğinde birçok ile öncülük eden Kars’ta bu kış kazlar sofralara pahalı gelecek.
Kaz fiyatlarının 250300 lirayı bulması vatandaşları da çeşitli alternatiflere yöneltti. Bazı vatandaşlar kent merkezinde kendi kazlarını yetiştirmeye başladı. Kars’ta kış sofralarının vazgeçilmezi lezzetiyle dünyaca ünlü kazlar, kesim dönemi öncesinde besiye alındı. Özellikle son yıllarda kaz fiyatlarının astronomik rakamları görmesi ve lokantalarda porsiyonunun 100 ile 120 lira olması vatandaşları kendi kazlarını üretmeye yönlendirdi. Fevzi Çakmak Mahallesi’nde kendi kazlarını üreten Musa İnik, kazlarının bir kısmını kendine ayıracak, bir kısmını da akrabalarına gönderecek.

“Fiyatlar bir ay sonra artar”
Kaz fiyatlarının bir ay sonra artacağını belirten Musa İnik, “Kesmek için besliyoruz. Kendi kazlarımız, kendi üretimimiz, fiyatlar şu anda uygun, 250300 lira arası kazlar, şimdi değil bir ay sonra fiyatları fırlar. Kaz evleri aldığı için o zaman artıyor” dedi.

“Kar yedikten sonra kesilecek”
Kentte ilkbaharda yumurtadan çıkan kaz yavruları büyüdü. Üreticiler tarafından doğal ortamda büyüyen kazların, kar yere düştükten, kaz soğuğu gördükten ve kar yedikten sonra kesileceğini ifade eden Musa İnik, “Kazlar 11’inci ayın sonunda kar yedikten sonra kesilir. Kaz kar yedi mi eti daha lezzetli oluyor. Kestiğin zaman kurutuyorsun, tuza basıyorsun. Dışarıda akrabalarımız var onlara da gönderiyoruz. Bazılarını hediye gönderiyoruz. Bazılarını parayla satıyoruz” diye konuştu.
Kars’ta kazlar ekim ayının sonunda yere kar düştükten, kar yedikten sonra kesilecek. Kesilen kazlar tuza basıldıktan sonra iplere bağlanıp evlerin önünde asılarak kurutulacak. Kazlar kuruduktan sonra pişirilerek kış sofralarında yerini alacak.
Kars ve ilçelerinde yaygın olarak beslenen kazlar, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük illere de gönderiliyor. Ayrıca kazların bir kısmı kentte bulunan lokantalara, bir kısmı da Kars dışına satılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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