Kars’ta ticari taksiler denetlenecek

Kars’ta, ticari taksiler sivil polislerce denetlenecek. Yolcu almadığı tespit edilen ticari taksiler trafik men edilecek.

İçişleri Bakanlığı’nca 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle, polis ekiplerince ticari taksilerin yolcuyu almadığının tespit edilmesi halinde, yolcu ticari taksiye bindirilecek, almamakta ısrar eden ticari taksilere de trafikten men edilmek dahil olmak üzere yasal işlem yapılacak.

Kars’ta da ticari taksi denetimleri arttırılacak, şehirler arası otobüslerde olduğu gibi ticari taksilerde de sivil polisler, denetim gerçekleştirecek.

Bakanlıkça il valiliklerine gönderilen genelgede, son dönemde özellikle büyükşehirler başta olmak üzere bazı taksi şoförlerinin kısa mesafe veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığına ilişkin şikayetlerin artığına dikkat çekildi.

Genelgede bu durumun taksi şoförleri ile yolcular arasındaki tartışmaları ve asayişe müessir olayları arttırabileceği, ticari taksilerde seyahat eden/etmek isteyen vatandaşlar ile turistler arasında mağduriyetlere neden olabileceği vurgulandı. Bu mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için yapılacak denetimler şu şekilde sıralandı:

"Taksilerde kısa mesafe/trafik yoğunluğu gibi nedenlerle yolcunun alınmamasına ilişkin şikayet ve müracaatlar ile konunun denetimlerde resen tespiti halinde güvenlik birimleri yolcunun mağduriyetini giderecek.

Taksiye bindirilecek, yolcuyu almamakta ısrar eden taksi şoförleri hakkında ilgili oda ve belediye ile koordinasyon dahilinde gerekli yasal işlem (trafikten men dahil) yapılacak. Ticari taksi denetimleri artırılarak şehirler arası otobüslerde uygulanan sivil personel denetimleri ticari taksiler için de uygulanacak.

Taksi yolcularının yaşadıkları mağduriyetler hakkında şikayetlerini ulaştırabilecekleri mecralar belediyeler, esnaf odası ile ilgili iletişim bilgileri kamuoyu ile paylaşılacak."

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