Kars’ta silahlı saldırı: 1 ölü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kars’ta sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Halitpaşa Caddesi’nde R.M. adlı kişiye, bir araç içerisinden kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerce ateş açıldı. Açılan ateş sonucu R.M. yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis bölgede güvenlik önlemleri alırken, ambulansla hastaneye kaldırılan R.M., doktorların tüm müdahalesine hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.