Eski muhtarın cinayet şüphelisi 2 kardeş tutuklandı



Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)KARS'ta akrabaları, eski köy muhtarı Remzi Mızrak'ı (70) pompalı tüfekle vurarak öldüren Hüseyin (32) ile Şükrü Eldemir (27) kardeşler, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 29 Eylül günü saat 13.30 sıralarında Yusufpaşa Mahallesi Halitpaşa Caddesi´nde meydana geldi. Kardeşi Şükrü'nün kullandığı otomobilden pompalı tüfekle ateş açan Hüseyin Eldemir, onlarca kişinin gözü önünde Hasçiftlik köyü eski muhtarı Remzi Mızrak'ı vurdu. Mızrak, ambulansa kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılmadı ve köyünde yakınlarının gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olayın ardından otomobille kaçan kardeşler, mobese kameralarının görüntülerinden yapılan takiple, polis ve jandarmanın ortak çalışması sonucu yakalandı. Araçta ele geçirilen Hüseyin Eldemir'in kullandığı pompalı tüfek, incelenmek üzere Kriminal Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

Emniyetteki ifadesinde Remzi Mızrak'ın oğlu T.M.´nin 3 ay önce kendisini bacağından silahla vurduğunu belirten Hüseyin Eldemir, olayı bu yüzden işlediklerini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eldemir kardeşler, çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesi´nce `Kasten adam öldürme´ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet şüphelisi iki kardeşin, öldürdükleri Remzi Mızrak´ın amcasının torunları olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2021-10-01 11:06:36



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