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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Kars’ta yoğun sis

İHA

(Özel) Kars’ta yoğun sis

Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Tarihi Benli Ahmet İstasyonu ise adeta sis içerisinde kayboldu.
Kars’ta etkili olan yağmurun artından ortaya çıkan sis hayatı olumsuz etkilerken, sisten adeta evler görünmez oldu. KarsKağızman karayolunda etkisini sürdüren sis, sürücülere de zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin 10 metreye düştüğü kentte tarihi Benli Ahmet İstasyonu adeta sis içerisinde kayboldu. Benli Ahmet İstasyonu ve sis havadan görüntülendi.
Öte yandan erken saatlerde etkili olan sis, trafik ekiplerini de harekete geçirdi. Sanayi kavşağındaki uygulama noktasında uygulama yapan polis, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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