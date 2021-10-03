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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vetkafkars topluluğu büyüyor

İHA

Vetkafkars topluluğu büyüyor

Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Öğrenci Topluluğu "Vetkafkars" kuruluş tüzüğünde yer aldığı üzere topluluğu büyütmek ve geliştirebilmek amacıyla yeni ve güçlü adımlar atmaya devam ediyor.
Bu amaçla Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi ailesine yeni katılan öğrenciler arasında dayanışmayı arttırmak amacıyla ilk tanışma toplantısı gerçekleştirildi. Topluluğa katılmak isteyen yeni üyelerin yazılı başvurularının alındığı toplantı yoğun ilgi gördü.
Türkiye'de ilk defa Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim kurulu öncülüğünde kurulan Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Öğrenci Topluluğu "Vetkafkars"'a katılmak ve bu heyecan verici çalışmalarda yer almak isteyen tüm veteriner fakültesi öğrencileri, Kars Bölgesi Veteriner Hekimler Odası’nın ya da Vetkafkars'ın tüm sosyal medya hesaplarından başvuru yapabilir.
Ayrıca öğrenciler, Kars Bölgesi Veteriner Hekimler Odası’nın hizmet ofisini ziyaret ederek kayıt yaptırabilir.

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