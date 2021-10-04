Arslan, “Kars genelinde yurt ve barınma sorunumuz yoktur”

65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars genelinde yurt ve barınma sorunu olmadığını belirtti.

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kağızman’a gelen 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Kağızman’a yeni atanan Kaymakam Kaymakam Hamza Türkmen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Burada açıklamalarda bulunan Ahmet Arslan, “Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığımızın ve ilgili kurumların desteği ile ilimiz merkez ve ilçeler dahil gerek üniversite, gerek ortaöğretim öğrencilerimizin tamamı yurtlara yerleşti” dedi.

Arslan, “Sadece Sarıkamış ilçemizde eksik olan yurt sayımız için yeni bir yurt daha yapıyoruz. Oradan kaynaklı eksikleri Kars merkeze taşıma ile çözmüş bulunmaktayız. İlimiz genelinde bulunan yurtlarımızın tamamı misafir öğrencilerimizi ağırlayacak donanıma sahiptir” diye konuştu.

Arslan ve beraberindekiler daha sonra Fen Lisesi ve Yatılı Bölge Okulu’nda öğrencilerle bir araya geldi. Yeni yapılan ve faaliyette geçen Kağızman YİBO’da yaptığı incelemenin ardından Fen Lisesi öğrencileri ile buluşan Arslan, öğrencilere nasihatlerde bulundu.

Milletvekili Ahmet Arslan’ın Kağızman ziyaretine İl Başkanı Adem Çalkın ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

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