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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afet farkındalık tırı Kars’ta

İHA

Afet farkındalık tırı Kars’ta

AFAD Deprem Simülasyon Tırı Kars’a geldi.
İçişleri Bakanlığı, 2021 yılını Türkiye Afet Eğitim yılı ilan etti. Bu kapsamda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem farkındalığı oluşturmak amacıyla Deprem Simülasyon Tırı ile ülke çapında eğitimler veriyor.
Hükümet Konağı önünde konuşlandırılan AFAD Deprem Simülasyon Tırında, Kars İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Şube Müdürü Sabri Yükselen tarafından vatandaşlara Türkiye’de daha önce yaşanan deprem felaketlerinin şiddetindeki sarsıntılarla gerçekçi bir deprem deneyimi yaşatılıyor. Görevliler tarafından daha sonra simülasyona katılan vatandaşlara broşür dağıtılıyor.
Afet Farkındalık Tırı, Pazartesi ve Çarşamba günü Hükümet Konağı önünde, Salı günü Kafkas Üniversitesi içinde, Perşembe günü Kağızman’da, Cuma günü ise Sarıkamış’ta olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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