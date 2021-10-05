Kağızman Gençler Birliği Spor hazırlıklarını sürdürüyor

20212022 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi’nde mücadele edecek olan Kazıman Gençler Birliği Spor hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Menderes Eyüpoğlu, nezaretinde Kağızman Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tesislerinde hazırlıklarını sürdüren mavi beyazlı ekipte, sporcuların hırslı ve istekli olması dikkat çekti.

20212022 futbol sezonunda Kars 36 Spor ile birlikte Kars’ı temsil edecek olan mavi beyazlı ekibin kadrosunda ağırlıklı Karslı gençler yer alıyor. Teknik Direktör Menderes Eyüpoğlu’nun istekleri doğrultusunda dışarıdan 35 sporcu transfer yapan mavi beyazlı ekipte hedef 3. Lig olurken, yönetim kurulu üyeleri Kağızmanlı işadamlarına seslenerek takıma destek olmalarını istedi.

“BAL Ligi 9 ayrı bölgede 27 grupta oynanacak”

Öte yandan 20212022 Sezonu Bölgesel Amatör Lig grupları belirlendi. Bu sezon BAL 261 takımın katılımı ile her bölgede 3’er grup olmak üzere 9 ayrı bölgede 27 grupta oynanacak.

Grup müsabakaları çift devreli lig usulüne göre oynanacak olup, her bölgede grup birincisi olan 3’er takımın tarafsız bir sahada tek devreli lig usulüne göre oynayacakları Bölge Birinciliği müsabakaları sonunda bölge birincisi olan 9 takım TFF 3. Lig’e çıkmaya hak kazanacak.

“BAL Ligi 3031 Ekim 2021 tarihinde başlayacak”

20212022 sezonu Bölgesel Amatör Lig 3031 Ekim 2021 tarihlerinde başlayacak. 6 ve daha fazla takımla temsil edilen İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Ankara, Diyarbakır, Manisa ve Trabzon illeri birden fazla, beş ve daha az takımla temsil edilen iller ise aynı grupta yer alacak.

Bölge ve grupların kura ve fikstür çekim tarihi ile statü önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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