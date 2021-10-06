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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kars'a gelişinin 97. yıl dönümü kutlandı

İHA

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kars'a gelişinin 97. yıl dönümü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kars'a gelişinin 97. yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Valilik binası önünde yapılan törende, Kars valisi/Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç,14. Mekanize Piyate Tugay Komutanı Tuğ General Hakan Tunç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Kafkas Üniversitesi Rektör Vekili İsmail Çakmak, daire, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.
Tören, Atatürk anıtına çelenk konulmasının ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam eden tören konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk gerek milli mücadele dönemlerinde gerekse Cumhuriyetin Kuruluşundan vefatına kadar geçen süreçte memleketi karış karış gezmiştir. Doğusundan batısına yaptığı tüm yurt gezilerinde illere, ilçelere ve köylere gitmiş, gittiği yerlerde halkla iç içe olmuştur. Halkın görüşlerini almış ve tespitlerde bulunmuştur. Bu görüş ve tespitlerin ışığında halkın desteğini de arkasına alarak Cumhuriyetin kurulmasını, ilke ve inkılâplarının oluşumunu sağlamıştır. Bu nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sık sık düzenlediği yurt gezileri Cumhuriyetin ilk on beş yılında toplumsal gelişimin ve kalkınmanın sağlanması açısından büyük önemi vardır" dedi.
Çetin, “Bundan 97 yıl önce gerçekleşen bu tarihi gezi, yeni kurulmuş cumhuriyetin ve liderinin bölgeye verdiği önemi ortaya koyması bakımından çok önemlidir. Ayrıca bu seyahat 40 yıllık esaretten henüz kurtulmuş Kars halkına umut olmuş, halka moral ve motivasyon sağlamıştır. Geçmişte halkımızın yaşamış olduğu bu zor ve zahmetli esaret günlerinin bir daha tekrarlanmaması temennisiyle bu geziyi gerçekleştiren başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere geziye katılan yakın çalışma arkadaşlarına, silah arkadaşlarına ve Gazi Kars halkına rahmet ve minnet duygularıyla şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad olsun" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından aşıklar sahne aldı. Aşıklar seslendirdikleri Türkülerle izleyenleri coşturdu. Program Kafkas Halk ekibinin "Hoşgelişler ola Mustafa Kemal Paşa" gösterisiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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