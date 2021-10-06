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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta Bilim Şenlikleri başladı

İHA

Kars’ta Bilim Şenlikleri başladı

“Bilim Doğudan Yükselir Kars Bilim Şenliği”nin açılışı düzenlenen programla yapıldı.
Fahrettin Kırzı Oğlu Bilim ve Sanat Merkezi'nde yapılan programa Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, İl Kafkas Üniversitesi Rektörü Hüsnü Kapu, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Hıdır Ayçiçek, Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay,öğretmen ve öğrenciler katıldı
Programın açılışında konuşan Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, “20212022 eğitim öğretim yılı TUBİTAK 4007 Bilimsel şenlikleri destekleme programı kapsamında Valimiz Türker Öksüz Başkanlığı’nda Milli Eğitim Müdürlüğümüz adına yürütücülüğünü Fahrettin Kırzıoğlu Bilim Sanat Merkezi'nin yaptığı ‘Bilim Doğudan Yükselir Kars Bilim Şenliği’ projemiz ile yapmış olduğumuz başvuru Türkiye’de desteklenmeye ve uygulamaya hak kazanan projelerden biri olmuştur. İlimiz için bir ilk olan bu proje ile öğrencilerimizin bilimle buluşması bilim ile teknoloji arasındaki ilişkiyi kavrayıp, karşılaşmış olduğu sorunları bilimsel yöntemler ile teknoloji kullanarak çözme becerilerini kazandırmaktır. Bu etkinliğimizde daha çok atölye çalışmaları sergilenecektir" dedi.
Daha sonra söz alan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Öncelikle İlimizde eğitim gören öğrencilerin, bilimsel araştırma süreçlerini yakından görmesi, bu süreçlere dahil olması ve kendi benliğinde bilim kültürünü hissetmesi amacıyla, Fahrettin Kirzioğlu Bilim Sanat Merkezimiz tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen bu projenin geleceğimize yeni kapılar açacağını düşünüyorum. Dünyanın önde gelen gelişmiş ülkelerinin temelinde bilimin yattığını, hayatın her alanında bilime yakın ülkelerin daha gelişmiş ülkeler olduğunu görüyoruz. Ülke olarak ortaya koyduğumuz 2023, 2053 ve 2071 ve dünyanın en gelişmiş 10 ülkesinden biri olma hedeflerine ulaşabilmemiz için bilime daha fazla önem vermemiz, bilimi günlük hayatın içerisine daha fazla dâhil etmemiz gerektiğine inanıyorum” dedi.
Öksüz, “Nitekim ülkemizde son yıllarda yapılan bilimsel çalışma ve teknolojik atılımlarla birçok alanda yerli ve milli üretim yapmaktayız. Artık ülkemiz yerli ve milli otomobilini üretmiş, savunma ve gemi sanayi başta olmak üzere daha birçok alanda ürettiği teknolojik ürünleri, ihraç eder hale gelmiştir. Geleceğimizi şekillendirecek olanlar elbette ki sevgili gençlerimizdir. Toplumun aydınlık geleceğe ulaşması, gençlerimizin kazanacağı vizyona, ufkunun genişliğine bağlıdır. Gençlerimiz, bilimin ışığından ve teknolojiden yararlandıkları oranda geleceğe emin adımlarla yürüyebilirler" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından etkinlikler folklor gösterisiyle başladı. Etkinlikler 9 Ekim 2021 tarihinde sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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