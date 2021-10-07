Altıntaş’tan VHO’ya ziyaret

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Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası’nın yeni hizmet ofisini ziyaret etti.

Ziyarette İl Müdürü İbrahim Altıntaş'ı Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, Genel Sekreter Özkan Soylu, Yönetim Kurulu üyeleri Cumhur Saltan, Murat Oymak ve Taygun Gökdemir karşıladı.

Söz konusu ziyarete aynı zamanda Bölge odamızın çeşitli kurullarında yer alan Şube Müdürü Adem Arancı, Vargın Boy, Gökhan Katok, Uğurhan Karadağ ile Dr. Öğretim Üyesi Enes Akyüz katıldı.

Ziyarette odamızın hizmetine sunduğumuz yeni hizmet ofisini gezen ve aynı zamanda Veteriner Hekim olan İl Müdürü İbrahim Altıntaş odamızın çalışmalarından duyduğu memnuniyetini dile getirerek hizmet ofisimizin bölgemize ve mesleğimize hayırlı olması dileklerini iletti.

Toplantı da Kars Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü ile Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası işbirliğinde yürütülmesi planlanan projeler görüşüldü.

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