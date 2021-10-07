Kars’ta tarihi yerlerde sonbahar güzelliği

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Kars’ta tarihi yerler sonbaharla birlikte görenleri büyülüyor.

Kentte bulunan Taş Köprü ve Tarihi Hamamların sararan yapraklarla uyumu kartpostal görüntüler ortaya çıkarıyor.

Kaleiçi Mahallesi’nde bulunan 3 gözlü Tarihi Taş Köprü ve Hamamlar, her gün yüzlerce misafiri ağırlarken, özellikle yeni evlenen çiftlerin de fotoğraf çektirmek için yegane mekanı oldu.

Taş Köprü üzerine gelen vatandaşlar hem buraları geziyor, hem de tarihi yerlerin sonbaharla uyumu cep telefonlarının kameraları ile kaydederek ölümsüzleştiriyor.

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