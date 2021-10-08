Binali Yıldırım, KAÜ’nün 2021-2022 Akademik yılı açılış törenine katılacak

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Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) 20212022 Akademik yılı açılış töreni 12 Ekim 2021 tarihinde yapılacak. Açılış törenine AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’da katılacak.

KAÜ 20212022 Akademik yılı açılış töreni 12 Ekim 2021 Salı günü saat 10.00’da Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Yeni akademik yılın ilk dersini programa katılacak olan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım tarafından verilecek.

12 Ekim 2021 tarihinde düzenlenecek olan törene akademisyenler ve öğrenciler katılacak.

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