BAL Ligi grupları belli oldu Kars takımları 2. Bölge, 3. Grupta yer aldı

20212022 Bölgesel Amatör Lig (BAL)’da gruplar belli oldu. Kars’ı temsil eden Kars 36 Spor ile Kağızman Gençler Birliği Spor 3’üncü grupta şampiyonluk mücadelesi verecek.

Kars 36 Spor ile Kağızman Gençler Birliği Spor’un yer aldığı 2’inci Bölge, 3’üncü grupta Ağrı’yı 2, Erzurum’u2, Artvin’i 2, Ardahan’ı 1 ve Iğdır’ı 1 takım temsil edecek.

20212022 Sezonu Bölgesel Amatör Lig grupları belirlendi. Bu sezon BAL 261 takımın katılımı ile her bölgede 3’er grup olmak üzere 9 ayrı bölgede 27 grupta oynanacak.

Grup müsabakaları çift devreli lig usulüne göre oynanacak olup her bölgede grup birincisi olan 3’er takımın tarafsız bir sahada tek devreli lig usulüne göre oynayacakları

Bölge Birinciliği müsabakaları sonunda bölge birincisi olan 9 takım TFF 3. Lig’e çıkmaya hak kazanacak.

20212022 sezonu Bölgesel Amatör Lig 3031 Ekim 2021 tarihlerinde başlayacak. 6 ve daha fazla takımla temsil edilen İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Ankara, Diyarbakır, Manisa ve Trabzon illeri birden fazla, beş ve daha az takımla temsil edilen iller ise aynı grupta yer alacak. Bölge ve grupların kura ve fikstür çekim tarihi ile statü önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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