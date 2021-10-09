Sarıkamış buz kesti, ağaçlar kırağı tuttu Bu görüntüler bugün Kars'ta çekildi

Kars'ın ilçesi Sarıkamış’ta, yağan kar yağışı ve soğuk hava sonrası kırağı oluştu. Yoğun sisin etkili olduğu ilçede, ağaç ve bitkiler kırağı tuttu.

Kars genelinde yağan kar ile birlikte hava sıcaklıkları önemli ölçüde düştü. Sarıkamış’ta gece termometreler eksi 10 dereceyi gösterirken, 3 bin 650 rakımda bulunan ormanlarda sarıçam ağaçları adeta kırağı tutarak dondu.

Sarıkamış’ta kristal karın yağdığını ifade eden bir otelin Genel Müdürü Mehmet Saraçoğlu, “Sarıkamış Kayak Merkezi’ndeyiz, Dünya’da sadece iki yerde olan Alplerde ve Sarıkamış’ta kristal kar yağdı. Ağaçlar kristal kar ile kaplandı. Muazzam bir görüntü var” dedi.

Sarıkamış’ta yağan kar ile birlikte etkili olan soğuk hava ve sis beraberinde kırağıyı getirdi. Ağaçların adeta donduğu ilçede fotoğraf tutkunlarını seferber etti. Adeta beyaz çiçek açan çam ağaçlarını görüntüleyen fotoğrafçılar, Ekim ayında daha önce Sarıkamış’ta ağaçların kırağı tutmadığına dikkat çektiler.

Sarıkamış’ta hava sıcaklığı gece eksi 10 derece ölçülürken, sabah saatlerinde ise termometreler eksi 6 dereceyi gösterdi.

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