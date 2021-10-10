Kars’ta minibüs şoförünü yaralayan zanlı gözaltına alındı

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Kars’ta, dolmuşta maske takmayan 4 kişiyi ikaz eden ve bıçaklanarak yaralanan minibüs şoförünü yaralayan zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Kars’ta minibüs şoförü O.G. minibüs içerisinde maske takmayan 4 kişiyi maske takmaları yönünde uyardı. Bunun üzerine maske takmayan 4 kişi ile O.G. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle minibüs sürücüsü bıçaklanarak yaralandı. O.G.’nin şikayetçi olması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda, olaya karışan şahısların Y.A. (21), M.A. (19), H.G. (17), O.G. (16) olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis, bıçaklama olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.A’yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.A.’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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