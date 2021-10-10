Kars'ta Özel Güvenlik Görevlilerine eğitim verildi

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Kars'ta Güvenlik Görevlilerine yönelik eğitim verildi.

‘Güvenli Okul, Güvenli Eğitim” konulu düzenlenen seminer, Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Konferansa Kafkas Üniversitesi bünyesinde çalışan Koruma ve Güvenlik Görevlileri ile diğer kurumlarda görev yapan Koruma ve Güvenlik Görevlisi çalışanları katıldı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Kars Emniyet Müdürlüğü’nce düzenlenen seminer 2 gün sürecek.

Eğim seminerinde Özel güvenlik personellerine uyuşturucu, okul çevresi ve içerisindeki güvenlik sorumluluğu gibi bilgilendirmeler yapılıyor.

Seminere katılanlara girişte Kovid19 tedbirleri kapsamında dezenfekten kullandırılarak, maskesi olmayanlara maske verilerek içeri alındı. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturulması sağlandı.

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