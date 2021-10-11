Kars’ta santral çalışanları bozuk yolu yapıyor

Kars’ta özerlikle hafta sonları yüzlerce vatandaşın mesire alanı olarak kullandığı Kent Ormanı’nın 5 kilometrelik bozuk yolunu HES santralı çalışanları yapıyor.

Dereiçi Mevkiinde bulunan Hidroelektrik Santrali’nde çalışan personel, her gün kullandıkları ve çukurlarla dolu olan Dereiçi Mevkii yolunun çukurlarını taş ve toprakla doldurarak yapmaya çalışıyor.

Kars’ta uzun zamandan beri bozuk olan yolları kendi imkanlarıyla yapmaya çalıştıklarını ifade eden santral çalışanları, “Bizler her gün bu yolu kullanıyoruz. Yolda çukurlar var. Özellikle yağmurlu havalarda çukurlara su dolduğu için fark edemeyerek çukura düşüyoruz. Biz de arkadaşlarla yolda buluna çukurları doldurmaya karar verdik” dediler.

Çukurları taş ile doldurup üzerine toprak koyuyorlar”

Dereiçi mevkiinde yollarının çukurlarını taşla dolduran santral çalışanları, taşlarının üzerine de toprak koyarak yolu yapmaya çalışıyorlar. Hafta sonları vatandaşların da mesire yeri olarak kullandığı bölgede belediye ait kesimhane de bulunuyor.

HES santralı çalışanları Dereiçi yoluna yetkilerden greyderle bir bıçak vurarak düzeltmesini bekliyor. Bıçak vurduğu takdirde çukurların tamamen ortadan kalkacağını dikkat çeken santral çalışanları araçlarını sanayiye götürmekten bıktıklarını sözlerine eklediler.

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