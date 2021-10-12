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Karslı çocukların 'Noel Baba'ları

DHA

Karslı çocukların 'Noel Baba'ları


Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)- KARS'ta 3 yıldır sosyal medya üzerinden topladıkları oyuncakları köylerde yaşayan çocuklara dağıtan Fatih Taş ve arkadaşları, sevindirdikleri küçüklerin 'Noel Baba'ları oldu. Valiliğin izniyle başlattıkları 'Bir oyuncak da sen ver' kampanyasında topladıkları oyuncakları, otomobillerine yükleyip köylere götürdüklerini söyleyen Taş, "Kars'taki 382 köyün yaklaşık 180'ine ulaşarak çocuklara oyuncak hediye ettik" dedi.
Kentte bir grup gönüllü genç, 'Bir oyuncak da sen ver' kampanyasında, "Çocuk gülerse dünya güler, oyuncaksız köy çocuğu kalmasın" sloganıyla sosyal medya üzerinden yürüttükleri çalışmalarda, merkez ve ilçelere bağlı köylere giderek çocuklara oyuncak dağıtıyor. Valilik izniyle bu kez Arpaçay ilçesinin Gülyüzü, Taşbaşı ve Akçakale köylerine giden Taş ve arkadaşları, yanlarındaki oyuncakları, muhtarlar ve ailelerin de desteğiyle çocuklara dağıtıp sevinçlerine ortak oldu.
'KARS'TA 108 KÖYE ULAŞTIK'
"Bugüne kadar Kars'taki 382 köyün yaklaşık 180'ine ulaşarak çocuklara oyuncak hediye ettik" diyen Fatih Taş, şunları söyledi:
"Amacımız çocuklar mutlu olsun. 'Bir oyuncak da sen ver' ailesi olarak bu sayfayı gönüllüler oluşturmakta. Biz köy köy gezip çocuklara oyuncak, şeker gibi şeyler dağıtıp orada güzel etkinlikler yapıyoruz. Bugün de çocuklarla çok güzel bir şekilde sohbet ettik, onlara öğütler verdik, sonra oyuncakları dağıttık. Amacımız, Kars'ta hiçbir şekilde oyuncaksız çocuk bırakmamak. 'Çocuk gülerse dünya güler, oyuncaksız çocuk kalmasın' sloganlarıyla bu projeyi yürütmekteyiz. Elimizden geldiği kadarıyla her şeyi yapmaya çalışacağız, amacımız çocuklar mutlu olsun."
'HERKESİN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ'
Gönüllülerden Fatmanur Yemenoğlu ise çocuklarla vakit geçirmenin ve mutluluklarına ortak olmanın 'çok güzel bir duygu' olduğunu ifade etti. Daha fazla çocuğun mutluluğu için herkesin destek vermesi gerektiğini belirten Yemenoğlu, "Çocuklara, oyuncağın yanında kırtasiye malzemesi, mont, bot gibi ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Bugün de üç köye gittik. Burada çocuklarla balonlar şişirdik, oyunlar oynadık yine çok güzel bir gün geçirdik. Herkesin buraya destek olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.
Gülyüzü köyünden Cevdet Taşlıova da çocuklara oyuncak dağıtılmasının kendilerini de çok mutlu ettiğini söyleyerek, "Bugün köye gelip çocuklara oyuncak hediye ederek onları mutlu eden herkese çok teşekkür ediyoruz. Köy köy gezip oyuncak hediye eden gençleri canı gönülden tebrik ediyorum" dedi. Oyuncaklarını alan ve hoşça vakit geçiren çocuklar da kendilerine hediyeler veren ağabey ve ablalarına teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2021-10-12 11:05:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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