Yıldırım, Kars İl Danışma Meclis toplantısına katıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin Kars İl Danışma Meclis toplantısına katıldı.

AK Parti Kars İl Danışma Meclisi Toplantısı Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantının açılışında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Bakın 2004 yılında BaküTiflisKars Projesini yapacağız dediğimiz zaman herkes hayal dedi. Nelerle uğraşıyorsunuz dedi. Her şey hayal etmekle başlar. Eğer hayaliniz yoksa iddianızda olmaz. İddianız yoksa geleceğiniz de olmaz. Onun için biz dedik ki, ‘Kars’ı çıkmaz sokak olmaktan çıkaracağız.’ Kafkas bölgesine, Orta Asya’ya uzanan tarihi İpek Yolu’nu yeniden inşa edeceğiz dedik. TiflisKars hayalini 2004'te konuşmaya başladık, 2017'de bitirdik. Bu kadar süre geçti ama biz iddiamızdan vazgeçmedik. Nerede azim varsa, orada çözüm vardır. İddialı olun, kararlı olun ve sonuç alın. Bugün İstanbul'dan yükler çıkıyor Pekin'e, Avrupa'nın ortalarına kadar gidiyor” dedi.

Yıldırım, konuşmasının ardından partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi. AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Yıldırım'a yöresel desenlerle işlenen kilim armağan etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, daha sonra milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç ve İl Başkanı Adem Çalkın ile birlikte esnaf ile bir araya geldi. Yıldırım son olarak Kars Valiliği’ni ziyaret etti.

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