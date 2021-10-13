Kars’ta polis çocukları bilgilendirdi

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Kars’ta çocuklar, teknoloji ve internet konularında bilgilendirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte bulunan anaokulu ve ilkokulları ziyaret edildi.

Polis ekiplerince ziyaret edilen okullarda çocuklar, "Teknoloji Bağımlılığı ve Güvenli İnternet" konularında bilgilendirilerek, çocuklara internette gezinirken dikkatli olmaları anlatıldı.

Polis ekiplerince yapılan bilgilendirmelerin ardından çocuklara öykü ve etkinlik kitapları hediye edildi.

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