"Kars Antlaşması'nın 100. yılı" dolayısıyla pul sergisi açıldı.

PTT AŞ tarafından Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı’nda düzenlenen "Kars Antlaşmasının 100. Yılı" Konulu Pul Sergi’nin açılışını Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Jandarma Alay Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, PTT Başmüdürü Halit Aslan ve AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, birlikte yaptı.

Açılışı yapılan sergiyi gezen Öksüz ve beraberindekilere PTT Başmüdürü Halit Aslan, tarafından sergi de yer alan pullarla ilgili bilgi verildi.

Sergiye özel üretilen "Kars Antlaşması'nın 100. Yılı Pul Sergisi 1315.10.2021 Kars" ibareli özel tarih damgalı zarflar 5,50 TL bedelle, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde, filateli cep uygulamasında ve etkinlik alanında bulunan filateli standında satışa sunuldu.

Ayrıca sergi alanında, "Kars Antlaşması'nın 100. Yılı Pul Sergisi 1315.10.2021 Kars" ibareli özel tarih damgası da kullandırıldı.

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