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Doğu Ekspresi ile dolu dolu yolculuk Doğu Ekspresi tarihi istasyonda havadan görüntülendi

İHA

Doğu Ekspresi ile dolu dolu yolculuk Doğu Ekspresi tarihi istasyonda havadan görüntülendi

Korona virüs (Covid19) salgınından dolayı ara verdiği saferlerine yaklaşık 17 ay sonra tekrar başlayan Doğu Ekspresi ile dolu dolu yolculuk sürüyor.
Kars’ta bozkırın ortasında ‘vaha’ olarak bilinen tarihi Benliahmet İstasyonu’ndan geçen ve sisler arasında kaybolan Doğu Ekspresi havadan görüntülendi. Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale ve Ankara hattında sefer yapan bin 310 kilometrelik yoluculuğu 24 saatte tamamlayan vatandaşlar, yolculuk boyunca birbirinden güzel manzaralara şahit oldu. Kars’a gezmek için geldiğini ifade eden Bedir Kocaman, Doğu Ekspresi ile ilk yolculuğunu yapacağını söyledi. Bedir Kocaman, “Kars’a gezmek için geldim, Ankara’ya gideceğim. Ankara’dan da İzmir’e yolculuk devam edecek. Daha yeni başlıyoruz. Ama yorumlarda hep güzel şeyler geçiyor, güzel sözler alıyoruz. Bende bir binip görmek istedim” dedi.

“Benim ilk yolculuğum olacak”
Kars’tan başlayarak Ankara’ya kadar yolcularına masalsı bir yolculuk yaşatan Doğu Ekspresi ile ilk yolculuğu olduğunu belirten Muhammet Emir, “İlk yolculuğum, gayet memnunum. Normal kara yolu taşımacılığından daha iyi, eğlenceli olacak. Öyle umuyorum” diye konuştu.
Kars’tan hareket eden ve 24 saatlik tren yolculuğunu nostaljiye dönüştüren Doğu Ekspresi bozkırın ortasındaki vahada havadan görüntülendi. TCDD tarafından 1969 yılında Doğu Anadolu’daki bazı tren yolları ile tren istasyonları çevresine yoğun kar yağışının rayları olumsuz etkilemesini engellemek amacıyla 82 dönümlük araziye tarihi Benliahmet İstasyonu çevresine dikilen 20 bine yakın çam ağacının arasından süzülerek geçen Doğu Ekspresi, yolcularına masalsı yolculuğun keyfini yaşatmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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