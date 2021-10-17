Kars’ta sıcak asfalt yol çalışmaları devam ediyor

Kars’ta sıcak asfalt yol çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Kars Belediye Başkanlığı’nca kenttin giriş ve çıkışlarında yol çalışması yapılıyor. Ekipler, İsmail Aytemiz Temiz Bulvarı’nda BSK asfalt serim çalışmaları sürdürüyor. Yürütülen çalışmalarla bozulan İsmail Aytemiz Bulvarı yolu yenilenmiş olacak.
Kars Belediye Başkanlığı’nca yürütülen yol çalışmalarına karayolları 18. Bölge Müdürlüğü’de destek veriyor.
Öte yandan planlan program dahilinde BSK asfalt kaplama yol ve kaldırım çalışmaları gecegündüz devam ederken, yolların kısa sürede tamamlanıp vatandaşların hizmetine açılması bekleniyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.