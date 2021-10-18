Kars Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyası başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyası başladı

İHA

Kars Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyası başladı

Kars Şeker Fabrikası 20202021 yılında çiftçilerden 85 bin ton pancar alımı yapacak.
Kars Şeker Fabrikası 20202021 İşletme Kampanyası dönemi nedeniyle fabrika toplantı salonunda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ve Kuranı Kerim Tilaveti’nin okunmasıyla başladı.
Programın açılışında konuşan Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) Genel Müdürü Mücahit Alkan, “Yaklaşık 20 yıldır özelleştirme kapsamında olan fabrikalarımız, Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle kendilerine teşekkür ediyorum. Özelleştirme kapsamından kurtuldu. Ve Allah nasip kısmet ederse artık milletin, devletin olmaya devam edecek. Bu bizim için çok kıymetliydi. Her şehrin ayrı hikayeleri var. Eminim ki burada da hem bakanımızın, hem vekilimizin, hem yerel siyasetçilerimizin buraları yaşatmak için uzun zamandır mücadele verdiklerinin ben bizzat şahidiyim. Ben bölgede siyaset yapan ağabeylerimizde, vekillerimize de üreticilerimize de yine bu süreçteki emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Daha sonra söz alan Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 1993 yılından beri bir tarım ve hayvancılık şehri olan ilimize ve bölgemize hizmet veren şehrimizin de gözbebeği diyeceğimiz sanayi kuruluşumuz Şeker Fabrikamızın şeker pancarı alımı ve şeker üretim kampanyasının açılış töreninde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. 28. Kampanya dönemimizin fabrikamıza, çalışanlarımıza, çok değerli üreticilerimize, Kars’ımıza, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını ve kampanya sezonunda kazasız, belasız tamamlanmasını Allahtan niyaz ediyorum” diye konuştu.
“Şeker Fabrikası açık kalsın diye yaka yırtık”
Son olarak söz alan 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı milletvekili Ahmet Arslan, Şeker Fabrikası’nın açık kalması için resmen yaka yırttıklarını söyledi.
Arslan, “Konuşmak kolay, sorumluluk almak o kadar kolay değil, sorumluluk omuzlarınızda değilken, her şeyi yapabilirsiniz. Dünyayı insanların ayağına serebilirsiniz, uzayı insanların ayağına getirebilirsiniz. Buna hiç şüphe yok. ancak sorumluluk aldığınız zaman işin rengi değişiyor. Sorumluluk aldıkları zaman her şeyi grafikteki gibi zanneden, Amerika’dan öğrendikleri 2 tane çubuk gibi zannedenler, şimdi sorumluluk bitti, sorumluk alan Cumhurbaşkanımız ve onun ekibinin dışına çıkınca mangalda kül bırakmıyorlar. Ama hocam çok güzel bir ifade de bulundu. Biz birimizin yakasına yağıştık. Kars Şeker Fabrikası’nın ayakta kalabilmesi adına, Kars Şeker Fabrikası’nın açık kalabilmesi adına ve Kars’ta başka sanayi dallarının gelişebilmesi adına resmen yaka yırttık. Şimdi sorumluluk bitti o mangalda kül bırakmıyorlar. O yüzden bu ifade çok önemli arkadaşlar, ‘sorumluluk sahibiyken konuşmak önemli’ sorumluluk sende değilken her şey her zaman söylenebilir bunu özellikle vurgulamak istiyorum” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından Kars Şeker Fabrikası’na ilk pancarlarını teslim eden çiftçilere çeşitli hediyeler verildi. Kars İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından okunan dua ile kurban kesildi.
Kars Şeker Fabrikası yerleşkesinde düzenlenen törenin ardından çiftçiler pancarlarını kantarda tarttırarak fabrikaya teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars Valiliğinden Sarıkamış'taki apartta yaşanan "kimlik göstermeme" olayına ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Kars Valiliğinden Sarıkamış'taki apartta yaşanan ...
Kars’ta sıcak asfalt yol çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Kars’ta sıcak asfalt yol çalışmaları devam ediyor
Kars’ta ev yangını, karı-koca dumandan zehirlendi
YEREL HABERLER Kars’ta ev yangını, karı-koca dumandan zehirlendi
Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi toplantısı ...
Kılıçdaroğlu Kars’a geliyor
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu Kars’a geliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.