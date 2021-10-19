Yeşilbaş ördekler üniversite sulak alanında

Yaklaşık 160 kuş türünü bünyesinde barındıran Kars Kafkas Üniversitesi Sulak Alanı’nı yeşilbaş yaban ördekleri mesken tuttu.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) yerleşkesinin ortasından geçen Kars Çayı'nı mesken tutan yeşilbaş yaban ördekleri, rahatça yaşamlarını sürdürüyor.

Türkiye'deki 468 kuş türünden 160'ını barındıran ve Türkiye'nin kuş türü açısından da en iyi 2'nci kampusu özelliğini taşıyan Kafkas Üniversitesi Sulak Alanı'nda yaşayan yaban ördekleri, kampus içerisinden geçen Kars Çayı'nda yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yaban ördeklerini Kars Çayı’nda gördüklerini ifade eden vatandaşlar, “Yaban hayatına ev sahipliği yapan Kars Çayı’nın bir bölümü Kafkas Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunuyor. Burada ağaçların olması ve evsel atıkların olmaması yaban hayatını burada topluyor. Bu da güzel görüntü oluşturuyor. Yaban hayatının Kars’ta önemini bir kez daha ortaya koymuş oluyor. Kars’ta bu tür yaban hayvanlarını görmeye devam edeceğiz” dedi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yavrularını Kars’ta büyüten yeşilbaş yaban ördekleri, KAÜ Sulak Alanı’nda tehdit edilmeden yaşamlarını sürdürüyor. Yaban ördekleri kışı da aynı bölgede geçiriyor.

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