Kars’ta FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon 1 muvazzaf astsubay gözaltına alındı

Kars Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, düzenlenen operasyonda bir muvazzaf astsubay gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 22 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kars'ta bir astsubay gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.
Gözaltına alınan muvazzaf astsubayın TEM Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Muvazzaf astsubayın Kars'taki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Balıkesir'e gönderileceği bildirildi.
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