Muhtarlardan Başkan Altun’a anlamlı ziyaret

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Selimli muhtarlar Belediye Başkanı Coşkun Altun’u makamında ziyaret etti.

Kars’ın Selim İlçe Belediye Başkanı Coşkun Altun, mahalle ve köy muhtarlarını makamında ağırladı. Ziyaretlerinden dolayı muhtarlara teşekkür etti.

Altun, “Muhtarlık Kurumu demokrasimizin en küçük mihenk taşı olmakla birlikte, milletimizin sesini ve vicdanını temsil eder. Ülkemizin en ücra köşesinden en merkezi noktasına kadar her mahallede halkımıza temas eden muhtarlarımız devletimizin gören gözü, halka uzan elidir” dedi.

Başkan Coşkun Altun, “Çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanması adına çok önemli bir vazifeyi yerine getiren muhtarlarımız için vazifelerini hakkıyla ve işlevsel yapabilmeleri adına son dönemde birçok imkan sunulmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, gösterdiği teveccühle devletmillet bütünleşmesini sağlamak üzere, muhtarlarımıza tüm kapılar açılmıştır” diye konuştu.

Altun, görevlerini aşkla yaparak vatanına, milletine en güzel şekilde hizmet eden bütün muhtarların görevlerinde başarılar diledi. Altun, muhtarların 19 Ekim ‘Muhtarlar Günü’nü kutladı.

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun’un ilçeye kazandırdığı projelerin çok önemli olduğuna dikkat çeken muhtarlar, “Başkanımız gerek Selim merkezde ve gerekse köylerimizde bizlere her türlü desteği veriyor. Bizleri makamında kabul ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Başkanımızın her zaman yanındayız ve destekliyoruz” şeklinde konuştular.

Muhtarlarla bir süre sohbet eden Başkan Coşkun Altun, muhtarların her zaman yanında olduğunu da sözlerine ekledi.

