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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta gerçeğini aratmayan tatbikat

İHA

Kars’ta gerçeğini aratmayan tatbikat

Kars’ta senaryo gereği 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı patlama sonrası kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.
Kars’ta Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), AFAD Acil Durum Müdürlüğü, 112 Acil Servis İtfaiye Müdürlüğü ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa tatbikat düzenlendi. Tatbikatta senaryo gereği Kars Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Müdürlüğünün jeneratör dairesinde patlama meydana geldi. Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Durum UMKE, AFAD, 112 Acil Servis ve İtfaiye Müdürlüğüne bildirildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, ivedilikle Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Müdürlüğüne intikal etti. İtfaiye ekipleri jeneratör dairesindeki patlamadan kaynaklı meydana gelen yangını söndürürken, UMKE ve AFAD ekipleri yaralılar için seferber oldu. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslara alınarak Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.
Tatbikatla ilgili açıklamada bulunan Ağız ve Diş Diş Sağlığı İdari ve Mali İşler Müdürü Azer Turan, “Bugün hastanemizde bir tatbikat düzenlendik. Tatbikata göre hastanemizin zemin katında bulunan jeneratörün bulunduğu alanda bir patlama meydana geldi. Bu patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralımız var. Hastalarımız UMKE ekibi, 112, itfaiye ve AFAD birimlerince iletişime geçilerek tatbikatımız hızlandırıldı. 2 yaralımız Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. Tatbikatımız başarıyla tamamlanmış oldu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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